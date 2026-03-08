Promozione. Solo pari 1-1 per il Serradifalco; sconfitte pesanti per Sommatinese e Vigor Gela

Nel campionato di Promozione nessuna vittoria per le tre nissene impegnate nel girone D. La Sommatinese ha perso 5-0 con la Gymnica Scordia, il Gela ha perso 4-0 con il Santa Croce Soccer, il Serradifalco ha pareggiato 1-1 in casa contro il Città di Canicattini.

Dunque, sconfitte pesanti per Sommatinese e Vigor Gela. Nel caso della Sommatinese, comunque, la situazione di classifica, con 26 punti a + 10 dalla zona play out, è tale da consentire al sodalizio granata di archiviare in fretta questa batosta esterna.

Nel caso invece della Vigor Gela, questa sconfitta sembra ormai costituire un viatico verso la definitiva retrocessione diretta in Prima Categoria. L’unica squadra a riuscire a fare punti è stato il Serradifalco che ha pareggiato 1–1 con il Città di Canicattini.

I falchetti sono partiti fortissimo confezionando 8 occasioni da gol nel primo tempo. Solo un grandissimo estremo difensore ospite ha permesso alla porta dei siracusani di restare imbattuta. Nel secondo tempo, invece, il Serradifalco, pur avendo creato altre quattro palle gol è andato in tilt al 73′ quando Sollano, al primo tiro in porta, ha portato sullo 0-1 i siracusani.

La reazione è stata ferma ed immediata da parte del ragazzi che sono riusciti a pervenire al pari grazie a Castrillo (nella foto). Nel finale, con un mega recupero di 12 minuti, gli ospiti e gli stessi padroni di casa hanno avuto occasioni per passare, ma alla fine il risultato s’è chiuso sull’1-1.

Questa la classifica del girone D ded campionato di Promozione: Priolo 58, Akragas 54, Gymnica Scordia 39, Santa Croce 37, Pro Ragusa 35, Noto 30, Serradifalco 28, Città di Canicattini 27, Sommatinese 26, Qal’At 24, Atletico Megara 22, Scicli 16, Frigintini 13, Gela 2. (Foto Serradifalco Calcio)