Promozione. Nell’anticipo del sabato il Gela sfida la Gymnica Scordia; domenica Serradifalco e Sommatinese a caccia di punti pesanti

Nel campionato di Promozione, girone D, si gioca sabato l’anticipo tra Vigor Gela e Gymnica Scordia (ore 15). Si tratta di un confronto alquanto delicato. Un eventuale insuccesso dei gelesi, infatti potrebbe avvicinare la compagine di casa verso la retrocessione in Prima Categoria, anche se manca ancora la certezza matematica.

Per il resto, domenica il Serradifalco (nella foto)affronta fuori casa il Noto (ore 15). Per i falchetti si tratta di una ghiotta occasione per provare a superare in classifica i netini in caso di vittoria, considerato che sono due i punti che dividono Noto da Serradifalco. I falchetti, che nelle ultime 2 gare hanno conquistato appena un punto, non stanno vivendo un gran momento, ma anche il Noto è in calo; sarà importante per gli ospiti concretizzare le occasioni sotto porta se vorrà conquistare i tre punti.

Infine la Sommatinese affronta in casa il Qal’At (ore 15). Si tratta di un confronto non facile per la squadra di Mauro Miccichè che, dopo la decisione del Giudice sportivo di annullare il match vittorioso con il Santa Croce Soccer, dovrà ripetere la partita con 3 punti in meno in classifica. Insomma, non certo una situazione facile per i granata sommatinesi che devono giocare una partita che avevano già vinto e che domenica se la dovranno vedere contro un avversario ostico come i calatini.

Questa la classifica del girone D di Promozione a 5 giornate dalla fine: Priolo 58, Akragas 54, Gymnica Scordia 39, Santa Croce Soccer 37 (una gara in meno), Pro Ragusa 35, Noto 30, Serradifalco 28, Città di Canicattini 27, Qal’At 24, Sommatinese 23, Megara 22, Scicli 16, Frigintini 13, Gela 2.