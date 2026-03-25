Promozione. La Sommatinese si impone anche nella ripetizione del match con il Santa Croce Soccer: la decide Noto

Vittoria importante per la Sommatinese nel campionato di Promozione. La squadra di Mauro Miccichè ha battuto 1-0 il Santa Croce Soccer che aveva sconfitto anche nella precedente gara giocata al Peppe Tricoli”, tranne poi dover ripetere la stessa sfida per via un errore tecnico da parte dell’arbitro.

Alla vigilia il match con il Santa Croce era molto temuto negli ambienti calcistici sommatinesi per via del fatto che il Sommatino era a 23 punti, a – 4 dalla zona play out. Tuttavia, quando Noto ha risolto la partita con un gol dei suoi, la Sommatinese ha preso forza e coraggio per portare a casa una vittoria fondamentale per il suo campionato.

I granata hanno fatto un passo importante verso la salvezza ed hanno anche dimostrato di essere un gruppo coeso in grado dare il massimo nei momenti difficili. La Sommatinese ora ha 26 punti e alla ripresa del campionato affronterà domenica 12 aprile la capolista Priolo al “Peppe Tricoli”.