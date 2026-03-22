Promozione. Il Serradifalco vola 3-0 nel derby con la Sommatinese: Salvo, Nacci e D’Anca regalano la vittoria ai falchetti

Nel campionato di Promozione, Girone D, è il Serradifalco Calcio ad aggiudicarsi il derby nisseno con la Sommatinese. Anche stavolta con un punteggio netto. Tuttavia, mentre nel derby dell’andata il risultato aveva arriso la Sommatinese, stavolta, invece, il risultato è stato a favore dei falchetti.

Vantaggio nel primo tempo per il Serradifalco con Filippo Salvo, ed espulsione per Giannone a seguito di un fallo su un difensore dei padroni di casa. La Sommatinese, comunque, ha reagito e l’arbitro gli ha concesso il calcio di rigore che, tuttavia, è stato fallito da Vaccaro.

Nel secondo tempo il Serradifalco ha preso le misure della squadra avversaria e sono arrivati altri due gol: il primo con Nacci, il secondo con D’Anca per il definitivo 3-0. I falchetti sono ora sesti, con 34 punti ma ad un solo punto dalla quinta in classifica che è la Pro Ragusa.

Il prossimo turno, in programma per l’11 aprile dopo pasqua, i falchetti affronteranno il Gela che, nel frattempo, è retrocesso. I gelesi non si sono presentati per la partita con il Qal’At e la gara sarà tramutata in 3-0 a tavolino per i calatini.

La Sommatinese invece è ferma a quota 21 in classifica, ma deve recuperare due partite, per cui potenzialmente la squadra di Mauro Miccichè può anche arrivare a quota 27 in classifica, ma deve in ogni caso prestare attenzione in quanto la Frigintini è in risalita e non va sottovalutata. (foto Serradifalco Calcio)