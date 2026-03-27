Prima Categoria. Derby Accademia Mazzarinese – Riesi 2002 e Real Gela – Don Bosco potrebbero riscrivere salvezza e play out

Nel campionato di Prima Categoria girone F si giocano tutte le partite in questo sabato che precede la Domenica delle Palme. Un turno di campionato, il penultimo, che è importante per le squadre che puntano ai play off come per quelle che lottano per evitare i play out e non retrocedere.

Il penultimo turno di campionato propone sabato un derby molto atteso e sentito come quello tra Accademia Mazzarinese e Riesi. I mazzarinesi sono reduci dal brillante pari con la seconda forza del campionato, e cioè il Cassibile Fontane Bianche.

Un punto che ha dato nuove speranze all’Accademia Mazzarinese che oggi affronta in casa il Riesi 2002 in un derby di grande impatto. Il Riesi ha 24 punti in classifica, mentre l’Accademia Mazzarinese di punti ne ha appena 20. I giallorossi riesini sono pronti a dare tutto in campo per conquistare il derby contro l’Accademia Mazzarinese che, tuttavia, non intende mollare. Un derby cuore, grinta e appartenenza. Nell’altra sfida, c’è il Real Gela che, forte dei suoi 22 punti in classifica, affronta in casa il Don Bosco, squadra quinta in classifica.

Anche in questo caso si tratta di uno scontro salvezza in quanto i gelesi sono ad appena due punti di distanza dalla zona salvezza. Dunque, anche qui un match da prendere con le molle anche perché se in caso di vittoria il Real Gela potrebbe festeggiare in anticipo l’esito del confronto, dall’altro lato è importate sottolineare che i gelesi sono 2 punti sopra la zona play out, per cui sarà importante per loro proporre una gara di sacrificio e generosità per venire a capo di quanto di negativo ha fin qui caratterizzato il percorso della squadra gelese in questo campionato.