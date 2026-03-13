Prima Categoria. A 3 giornate dalla fine le Nissene vanno tutte a caccia di punti salvezza

Nel campionato di Prima Categoria, girone F, quando mancano tre giornate alla fine del campionato, la 20^ giornata propone sfide che possono dare un nuovo volto alla classifica. Le tre nissene presenti in A girone disputano gare delicate nella corsa per la salvezza.

Nel dettaglio, l’Accademia Mazzarinese affronta in casa i siracusani del Cassibile in una sfida oltremodo impegnativa, dal momento che gli aretusei sono una tra le migliori espressioni del campionato. I mazzarinesi sono impelagati nella lotta per la salvezza e si troveranno di fronte un Cassibile secondo che proverà a giocarsi sino all’ultimo le sue possibilità di promozione.

Nell’altra sfida il Real Gela affronta il Città di Santa Croce in un match che costituisce una grande occasione per conquistare tre punti e provare a togliersi dalla zona play out nella quale purtroppo si ritrova. Il Città di Santa Croce è ultimo in classifica con 14 punti, e non intende certo cedere al cospetto dei gelesi, per cui si preannuncia una sfida parecchio intensa e combattuta dall’inizio alla fine.

Infine, chiude il quadro delle partite delle nissene quella tra Carlentini e Riesi (nella foto), con la squadra di Salvatore Sammartino che prova a fare risultato pieno in territorio siracusano per completare una salvezza tranquilla in un girone parecchio insidioso. I riesini, che sono reduci da una vittoria importante nell’ultimo confronto giocato a Riesi, non possono e non debbono sbagliare contro un Carlentini che li segue di tre punti.

Ecco la classifica del girone F del campionato di Prima Categoria: Barrese 43, Cassibile 38, Casmenarum Comiso 36, Pozzallo 35, Don Bosco 30, Riesi 24, Carlentini 21, Accademia Mazzarinese, Real Gela e Ragusa Boys 19, Azzurra Francofonte 16, Città di Santa Croce 14.