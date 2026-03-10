Ponte Stretto, Salvini: Basta scadenze ma spero 2026 sia anno partenza cantieri

“Io sto cercando, quando ci sarà la prossima crisi, di togliere i tappi. Quindi 2032-2033 il primo treno veloce unirà Torino a Lione; 2032-2033 il primo treno veloce unirà l’Italia a Monaco di Baviera. Stamattina ci sono gli operai al lavoro per il tunnel di base del Brennero, il ché vuol dire che oggi un Milano-Monaco in treno, se lo prenotate in questo momento, dura circa 7 ore a tunnel del Brennero operativo, il Milano-Monaco dimezza il tempo e in 3 ore e mezza tu raggiungi tu raggiungi il cuore della Baviera”.

Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a LetExpo 2026. “Quindi, via al tappo sul nordovest con la Tav – continua -, via al tappo sul nordovest col tunnel del Brennero e mi auguro anche via al tappo a sud in quest’anno. Non do più scadenze mensili perché ho imparato che fra ricorsi, controricorsi e Corte dei Conti e comitati del no, prima voglio vedere la carta e poi partono i lavoratori – prosegue il vicepremier riferendosi al progetto del Ponte sullo Stretto -. Il mio obiettivo è che questo sia l’anno, dopo 160 anni dai primi studi, dell’avvio dei cantieri per il benedetto e utile Ponte sullo Stretto di Messina per togliere anche quell’altro tappo allo sviluppo del paese”.