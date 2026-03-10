Salute

Ponte Stretto, Salvini: Basta scadenze ma spero 2026 sia anno partenza cantieri

Redazione

Ponte Stretto, Salvini: Basta scadenze ma spero 2026 sia anno partenza cantieri

Mar, 10/03/2026 - 16:15

Condividi su:

“Io sto cercando, quando ci sarà la prossima crisi, di togliere i tappi. Quindi 2032-2033 il primo treno veloce unirà Torino a Lione; 2032-2033 il primo treno veloce unirà l’Italia a Monaco di Baviera. Stamattina ci sono gli operai al lavoro per il tunnel di base del Brennero, il ché vuol dire che oggi un Milano-Monaco in treno, se lo prenotate in questo momento, dura circa 7 ore a tunnel del Brennero operativo, il Milano-Monaco dimezza il tempo e in 3 ore e mezza tu raggiungi tu raggiungi il cuore della Baviera”.

Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a LetExpo 2026. “Quindi, via al tappo sul nordovest con la Tav – continua -, via al tappo sul nordovest col tunnel del Brennero e mi auguro anche via al tappo a sud in quest’anno. Non do più scadenze mensili perché ho imparato che fra ricorsi, controricorsi e Corte dei Conti e comitati del no, prima voglio vedere la carta e poi partono i lavoratori – prosegue il vicepremier riferendosi al progetto del Ponte sullo Stretto -. Il mio obiettivo è che questo sia l’anno, dopo 160 anni dai primi studi, dell’avvio dei cantieri per il benedetto e utile Ponte sullo Stretto di Messina per togliere anche quell’altro tappo allo sviluppo del paese”. 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta