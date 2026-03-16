Podismo. Risultati eccellenti per gli atleti della Corri Serradifalco nel 2° Trofeo Pian del Lago a Caltanissetta

2º Trofeo Pian del Lago di Caltanissetta, 1ª prova del Grand Prix Interprovinciale 2026 di Caltanissetta ed Enna. L’evento podistico, che valeva anche come prova del prestigioso Grand Prix Regionale Sicilia 2026 delle 10 km, ha visto la partecipazione di 460 atleti, di cui ben 95 provenienti dai vari settori giovanili siciliani.

La Corri Serradifalco ha dato il consueto contributo alla buona riuscita della manifestazione, con i suoi 51 atleti iscritti (ben 39 del settore giovanile): nessun’altra squadra ha avuto questi numeri. Competizione disputata nella prima parte della mattinata sotto una pioggia intensa, che ha comunque permesso il regolare svolgimento di gran parte delle gare previste. Con le ultime, dedicate agli atleti più giovani, purtroppo annullate a causa di un meteo sempre più inclemente. Ottime performance, podi e vittorie per i nostri portacolori.

Questi i risultati di categoria sulla distanza dei 10 km: Fabrizio Aronica 6º SM35, Calogero Genco 9º SM45, Lillo Geraci 11º SM55, Leandro Palermo 15º SM50, Calogero Avarello 12º SM40 e nuovo primato personale, Gioacchino Calabrese 15º SM55, Giuseppe Vaccaro 9º SM60, Antonio Ferrigno 11º SM60, Giovanni La Porta 12º SM60, Soraya Cipollina 1ª PF e Carla Burcheri 1ª JF. Complimenti, inoltre, a Mattia Insalaco: 2 i giri del circuito percorsi, con il suo consueto entusiasmo e con il grande supporto della famiglia della Corri Serradifalco.

Sui 5 km al maschile, grandi tempi per Antonio Palermo e Giuseppe Iannello, rispettivamente al 2º e 3º posto nella categoria AM, mentre al femminile ci ha pensato Febe Salamone a occupare il secondo gradino del podio nella categoria AF. Prima dell’arrivo della grandine, spazio ai più giovani, sulla distanza dei 400 metri: 2º posto EM8 per Natan Giardina, 4º EF8 per Vittoria Montante, 5º EF8 per Maria Bencivinni, 6º EF8 per Judy Ren e 8º EF8 per Asia Volo. Ultimi a correre sono stati i piccoli esordienti 6 anni: tra le giovanissime atlete, 2º posto per Matilde Lattuca, 4º per Rita Bencivinni e 5º per Amalia Montante, mentre per i maschietti ha chiuso una bellissima giornata di sport Alessandro Scicolone, 5º classificato.