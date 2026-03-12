Pesticidi, Lorefice (M5S): “Italia segua la Francia e fermi importazioni a rischio”

“L’Italia prenda esempio dalla Francia che con un recentissimo decreto ha introdotto nuove restrizioni sulle importazioni agroalimentari provenienti da Paesi extra-UE contenenti residui di pesticidi vietati nell’Unione europea. È inaccettabile nonché pericoloso che sostanze non autorizzate per l’uso nei Paesi europei possano comunque arrivare sulle nostre tavole attraverso prodotti importati. Parliamo di composti che pongono interrogativi seri per la salute pubblica.

Il tema riguarda anche l’uso del glifosato come disseccante del grano in alcuni Paesi extra-UE, con possibili ricadute su filiere strategiche per il nostro Paese come pane e pasta e sulla tutela dei consumatori. È necessario che l’Italia agisca su due fronti: applicare con rigore il principio di precauzione per le merci in entrata e tutelare dalle pressioni lobbiste la ricerca scientifica che ha il compito e il merito di portare alla luce la verità su un tema cruciale per la salute pubblica”.

Lo ha affermato il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato, intervenendo nell’audizione di Coldiretti in Commissione bicamerale Ecomafie.