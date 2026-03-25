Pesca marittima, pubblicata graduatoria per piccoli interventi infrastrutturali a terra. Sammartino: «Sostegno concreto al settore»

Il dipartimento regionale della Pesca mediterranea ha pubblicato la graduatoria definitiva del bando “Piccoli interventi infrastrutturali a terra a servizio della pesca marittima”. Sono 17 in totale i progetti finanziati con un importo pari a 4 milioni di euro. I Comuni beneficiari realizzeranno gli interventi finanziati che mirano ad assicurare una migliore qualità della vita lavorativa dei pescatori e anche ad aiutare gli stessi ad integrare il reddito attraverso nuove forme di attività, come la vendita diretta del pescato e una logistica portuale più funzionale.

«Diamo un sostegno concreto ai nostri pescatori per migliorare e garantire la loro sicurezza e fornire loro maggiori servizi – dichiara l’assessore all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino – Gli interventi finanziati, che coprono l’intero territorio regionale, mirano soprattutto a dotare i porti di quelle opere e strutture che migliorano le condizioni di lavoro dei pescatori, ne tutelano la sicurezza e assicurano una migliore qualità del prodotto pescato».