Per Pasqua torna il Sicilia Express: partenza da Torino a Palermo /Siracusa. Biglietti dal 28 marzo

Per Pasqua torna il Sicilia Express, il treno speciale già sperimentato e che viene riproposto perché ha funzionato. La Regione Siciliana non può intervenire direttamente sui prezzi del mercato, ma sta usando tutti gli strumenti disponibili: più concorrenza, ristori contro il caro voli, continuità territoriale e investimenti nelle infrastrutture.

È un servizio in più, pensato per chi rischiava di restare lontano da casa. I biglietti sono disponibili dalle ore 11,30 del 28 marzo. Il treno evento porterà da Torino a Palermo/Siracusa, Il Sicilia Express è pronto a ripartire il 2 aprile da Torino a Palermo e Siracusa e il 7 aprile in senso inverso. Per ogni informazione c’è il sito internet www.fstrenituristici.it .