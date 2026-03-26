Per il derby Sancataldese – Nissa disposto divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti a Caltanissetta

La NIssa ha comunicato ai suoi tifosi che, a seguito di un provvedimento emesso dalla Questura di Caltanissetta, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi relativi al match tra Sancataldese e Nissa.

Dunque, niente trasferta al Valentino Mazzola per i tifosi della Nissa che non potranno sostenere la loro squadra nella delicata trasferta di domenica prossima. Pertanto, ai residenti nel Comune di Caltanissetta è vietata la vendita dei biglietti.

La società Nissa ha fatto anche sapere che le forze dell’ordine effettueranno controlli accurati all’ingresso dello stadio, verificando la corrispondenza tra il nominativo presente sul biglietto e il documento di identità del possessore. Da qui l’invito a tutti i tifosi biancoscudati al rispetto delle disposizioni vigenti, al fine di garantire lo svolgimento della gara in un clima di sicurezza e serenità. (Foto Claudio Vicari – Nissa Fc)