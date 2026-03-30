Pasquetta, a Sicilia Outlet Village caccia all’uovo tra le vie dello shopping

Ci sono luoghi in cui la Pasquetta è a misura di bambini, si trasforma in un gioco per i più piccoli e in un’occasione per gli adulti per curiosare tra le vetrine dei negozi in uno spazio aperto, accogliente, gioioso.Lunedì 6 aprile a Sicilia Oulet Village saranno disseminate mille piccole uova colorate tra gli angoli dei boulevard. I bambini con le loro famiglie potranno scoprirle e raccoglierle.L’avventura della caccia alle uova è una vera è propria gara, gli esploratori che ne avranno raccolte di più si contenderanno le Uova di Pasqua che saranno il premio riservato ai primi tre classificati. L’atmosfera primaverile che si respira tra i 170 negozi di brand nazionali e internazionali sarà più festosa con scenografie e straordinari incontri.Easter Rabbit e le vivaci Spring Girls saranno gli ospiti d’eccezione, tutti potranno condividere con loro un momento per divertirsi e per scattare una foto, così da ricordare la spensieratezza della Pasquetta 2026 trascorsa in armonia, tra le coloratissime uova e lo shopping d’occasione, in un luogo speciale. Sabato 4 e lunedì 6 aprile i negozi saranno aperti dalle ore 10,00 fino alle ore 21,00.