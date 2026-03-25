Pallavolo Under 14. La Dinamica Santa Caterina batte 3-0 la Traina Albaverde e punta alle Final Four

Sconfitta secondo pronostico in tre set della Traina Albaverde nel difficile campo della Dinamica, che si conferma ostico soprattutto per una formazione inesperta come quella nissena.Le ragazze di Cosimo Provenzano si sono imposte con un netto 3 a 0 continuando ad alimentare le proprie aspettative di raggiungere la Final Four del campionato under 14 organizzato dal Comitato territoriale FIPAV Akranis.

Giocata in un clima cordiale, con le due formazioni entrambe supportate da una numerosa presenza di familiari al seguito, la gara non ha avuto storia dal punto di vista della cronaca per la netta superiorità delle padrone di casa nei confronti delle ragazze di Noemi Spena (nella maggioranza under 13) alla loro prima esperienza assoluta in un campionato under 14.“Giocare in un campo difficile con la presenza fisica del pubblico, anche se corretto e sportivo – ha commentato a fine gara l’allenatrice della Traina Albaverde Noemi Spena – aumenta il nostro bagaglio di esperienza e pone le nostre giovanissime a doversi cimentare in situazioni ambientali a cui non sono abituate.”

“Continua il nostro percorso di crescita con alti e bassi tipici dell’età – ha concluso Spena – ma con la consapevolezza che sto lavorando con un gruppo coeso con tanta voglia di fare e con la partecipazione tangibile di genitori appassionati e sempre presenti.”