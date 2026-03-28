Pallavolo Femminile Under 14. Traina Albaverde sconfitta nel derby cittadino con la Kanguro

La Traina Albaverde esce battuta ma a testa alta dal derby stracittadino con la Kanguro, attuale unica squadra imbattuta nel girone A del campionato under 14 targato Fipav Akranis.

Chiara Lipani e compagne, dopo un avvio stentato in cui hanno sofferto tantissimo in ricezione, hanno iniziato con maggiore attenzione la seconda frazione di gioco portandosi a condurre fino al 16/13 quando è andata in zona battuta la kangurina Marija Paxia che ha infilato un filotto di 12 punti che ha completamente ribaltato il risultato del parziale.Sullo 0 a 2 l’inerzia della gara sembrava a favore della formazione di Antonio Spadaro e invece è venuto fuori l’agonismo delle ragazze di Noemi Spena che, al di là della cifra tecnica inferiore a quella delle avversarie giustificabile in una squadra con ben otto under 13, hanno lottato su ogni palla, mettendo in discussione le certezze delle avversarie.

Con questo spirito la Traina Albaverde ha avuto anche la grossa opportunità di prolungare l’incontro portandolo al quarto parziale, sprecando però ben tre set-ball sul 24/11, annullando un match-ball sul 24/25 e cedendo nei punti decisivi per 25 a 27.Pur sconfitte le ragazze di Noemi Spena sono ancora in corsa per il terzo posto nel girone.

Di seguito il risultato della gara disputata al PalaMilan il 27 marzo:Traina Albaverde – Kanguro 0 – 3 (12/25; 16/25; 25/27)Questa la rosa della formazione nissena:Chiara Lipani (K), Carol Grillo, Ginevra Zagarella, Roberta Alongi, Sara Buono, Aicha Scarlata, i liberi Gaia Pulci e Martina Dellauri, e poi Mariam Scarlata, Carla Buono, Maria Didato, Monica Minacore, Giulia Scarantino e Ornella Risplendente.