Pallavolo Femminile Under 14. La Traina Albaverde batte 3-1 il Red Madonie e consolida il 3° posto

Terza vittoria stagionale per la Traina Albaverde che supera tra le mura amiche del palaMilan il Red Madonie pareggiando i conti con la sconfitta subita all’andata a Castellana Sicula.

Chiara Lipani e compagne si sono imposte in quattro set, reagendo con carattere, dopo il primo parziale perso, e concludendo la gara in crescendo.

Contro una formazione che all’andata le aveva creato non poche difficoltà, le ragazze di Noemi Spena hanno mostrato ulteriori progressi soprattutto nella continua ricerca della costruzione del gioco confermando lo spirito e l’entusiasmo che costituisce il valore aggiunto di in gruppo molto affiatato.

Con questa vittoria Chiara Lipani e compagne consolidano il terzo posto in graduatoria nel girone A del campionato territoriale Akranis under 14.

Di seguito il risultato della gara disputata al PalaMilan il 20 marzo:

Traina Albaverde – Red Madonie 3 – 1 (19/25; 25/17; 25/18; 25/15)

Questa la numerosa rosa della formazione nissena:

Chiara Lipani (K), Carol Grillo, Ginevra Zagarella, Roberta Alongi, Gloria Territo, Barbara Di Francesco, Sara Buono, Aicha Scarlata, i liberi Gaia Pulci e Martina Dellauri, Mariam Scarlata, Maria Didato, Monica Minacore, Carla Buono.