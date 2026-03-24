Pallavolo. Al Pala Milan la Kanguro conquista il 9° Torneo Gesù Nazareno

Al Palamilan di Caltanissetta 9° torneo di pallavolo in onore di Gesù Nazareno. Ad affrontarsi tre compagini che militano nella prima divisione, la RED MADONIE di Castellana Sicula, la FATANASCIM di Niscemi e la Kanguro Volley di Caltanissetta.

La manifestazione è stata preceduta da una sobria cerimonia, con il tradizionale momento di preghiera, quest’anno guidato da Padre Alfonso Cammarata, parroco di San Luca, seguito dall’esecuzione dell’inno nazionale a cura del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Caltanissetta, diretto dal maestro Ivana Stella.

Padre Alfonso ha ricordato ai partecipanti come lo sport rappresenti momento di aggregazione, a prescindere dai risultati, sottolineando l’importanza, in particolar modo nella pallavolo, dell’incoraggiamento corale, sia nella battuta vincente che nel punto perso.

La cronaca sportiva ha registrato i seguenti risultati: la Kanguro Volley si è imposta sul RED MADONIE per due set a zero con i seguenti parziali, 28-26 e 25-18; quindi è stata la volta di FATANASCIM – RED MADONIE che ha visto il sestetto di Niscemi battere RED MADONIE per due a zero con parziali 25-18, 25-10. L’ultimo incontro è stato, quindi uno spareggio tra KANGURO e FATANISCIM che ha visto alla fine, dopo due set appassionati, prevalere i padroni di casa del presidente Peppe Serio sui cugini di Niscemi.

Alla Kanguro Volley, quindi, è andato il trofeo Gesù Nazareno, quest’anno alla nona edizione. Ora l’attenzione e gli sforzi dei soci devoti Gusù Nazareno sono tutti rivolti a domenica 29 marzo, la domenica delle Palme, quando dopo un lungo lavoro di allestimento dell’imponente barca infiorata, avrà luogo, nel tardo pomeriggio, la solenne processione di Gesù Nazareno, apertura ufficiale della Settimana Santa di Caltanissetta.