Palermo celebra la Giornata Mondiale della Sindrome di Down, convegno a Palazzo Comitini e spettacolo serale con SporT21 Sicilia

PALERMO. Il 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, l’associazione ASD SporT21 Sicilia – ODV organizza a Palermo una giornata dedicata all’inclusione, alla riflessione e alla partecipazione sociale, con due appuntamenti aperti alla città: un convegno la mattina e uno spettacolo la sera.La giornata si aprirà alle ore 9.00 presso la Sala Martorana di Palazzo Comitini (via Maqueda 100) con il convegno dal titolo “Il lavoro e il progetto di vita delle persone con disabilità”. L’incontro sarà l’occasione per affrontare alcuni temi centrali per le persone con disabilità e le loro famiglie, come il lavoro, l’autonomia, l’adultità e il tema del “durante e dopo di noi”.Focus dell’edizione 2026 sarà il Decreto Legislativo 62/2024 “Riforma della disabilità”, promosso dal Ministero per le Disabilità guidato da Alessandra Locatelli, che introduce nuove prospettive sul progetto di vita delle persone con disabilità. Durante il convegno si parlerà anche di inserimento lavorativo, sperimentazioni farmacologiche per i disturbi cognitivi nelle persone con sindrome di Down e dell’impegno delle istituzioni sanitarie.Tra i relatori Rosi Pennino, Capo Segreteria Tecnica del Sindaco Metropolitano di Palermo, che tratterà del “D. Lgs. 62/2024 e la sperimentazione per la provincia di Palermo”; Filippo Caraci, Direttore U.O. Neurofarmacologia IRCCS Oasi di Troina, tratterà sulla sperimentazione del farmaco AEFO 217 contro i disturbi cognitivi per persone con Sindrome di Down; Gianfranco Salbini, Presidente nazionale AIPD, tratterà sugli inserimenti lavorativi per le persone con disabilità; insieme a Monica Berarducci dell’Osservatorio sul mondo del lavoro AIPD nazionale; Sergio Silvestre, Presidente Fondazione Down FVG, tratterà sul progetto di vita dall’art.18 all’art.29 del D. Lgs. 62/2024; e Alberto Firenze, Direttore generale ASP Palermo, tratterà sull’impegno dell’Asp in riferimento alla nuova normativa. Le conclusioni saranno affidate al presidente di SporT21 Sicilia Giampiero Gliubizzi e a Adriana Semec, presidente della sezione palermitana della AIPD – Associazione Italiana Persone Down.La giornata proseguirà in serata con lo spettacolo “Celebriamo l’inclusione a tutta Birra”, in programma alle 20.30 presso l’Auditorium Marcello Puglisi della Chiesa Mater Ecclesiae (viale Piazza San Marino – viale Francia). L’evento, a ingresso gratuito, sarà un momento di musica, teatro e partecipazione con la presenza dei soci onorari di SporT21 Sicilia Marcello Mandreucci, Rosario Vella e Cinzia Fanara, insieme alla band The Sound band. Durante la serata saranno raccontate anche alcune delle storie più significative dell’associazione dalla sua fondazione nel 2017, tra cui l’esperienza della birra artigianale T21, realizzata dai ragazzi di SporT21 Sicilia. Tra le novità della serata l’ufficializzazione della neonata sezione palermitana della AIPD – Associazione Italiana Persone Down, che si aggiunge alla rete delle altre 53 sezioni distribuite sul territorio nazionale.«Abbiamo voluto creare un momento di incontro e confronto con le famiglie – spiega il presidente di SporT21 Sicilia Giampiero Gliubizzi –. Il convegno darà continuità al lavoro sociale che portiamo avanti da anni accanto alle attività sportive dell’associazione, mentre lo spettacolo serale sarà un vero momento di inclusione e partecipazione con i ragazzi Down, gli amici dell’associazione e tanti artisti».Nel corso della giornata sarà inoltre presentata la manifestazione sportiva Adria Inclusive Games 2026 Sicilia, in programma dal 18 al 21 giugno al Resort Città del Mare di Terrasini (Pa), che vedrà la partecipazione di circa cento persone tra atleti con disabilità e famiglie provenienti da tutta Italia in diverse discipline sportive secondo il programma internazionale “Mixed Ability”, promosso da SporT21 Italia.