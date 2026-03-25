Nissa Futsal. Il presidente Arialdo Giammusso invita i tifosi al “Pala Milan” per la semifinale play off con l’Atletico Branciforti

In vista della semifinale playoff di calcio a cinque, che la Nissa FC Futsal disputerà sabato 28 marzo, alle ore 16 al PalaMilan contro l’Atletico Branciforti, il presidente emerito della Nissa, Arialdo Giammusso, ha sentito il dovere di rivolgersi a tutta la comunità sportiva nissena.

“La nostra squadra – ha detto Giammusso – sta dimostrando, giorno dopo giorno, attaccamento alla maglia, spirito di sacrificio e senso di responsabilità. È un gruppo che merita il sostegno concreto della propria gente in un momento così decisivo che ci può portare in C2.

Da dirigente che guida questo percorso, e con l’orgoglio di rappresentare ancora oggi la Nissa come Presidente Emerito, invito tutti gli sportivi nisseni a essere presenti al palazzetto. La spinta del pubblico può fare la differenza. Abbiamo costruito questa stagione con serietà e passione. Adesso è il momento di compiere un altro passo insieme”.