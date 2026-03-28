Niscemi, Regione autorizza Comune a bando speciale per assegnare 25 alloggi

Un bando speciale e semplificato, con procedura di urgenza, per assegnare i 25 alloggi di edilizia sociale a canone sostenibile messi a disposizione dal Comune di Niscemi e cofinanziati con fondi regionali, prioritariamente ai nuclei familiari colpiti da provvedimenti di sgombero dalla proprie abitazioni a seguito della frana di gennaio 2026. È il contenuto dell’istanza di deroga al precedente bando indetto dal Comune del Nisseno, firmata dal presidente della Regione, Renato Schifani, e inviata al sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti.

«Abbiamo autorizzato con questo provvedimento il Comune a indire un bando speciale per destinare la totalità degli alloggi al momento disponibili, ai nuclei familiari più fragili, che hanno dovuto lasciare o perso la loro abitazione – ha osservato Schifani – superiamo così le tempistiche delle attuali normative per l’accesso al social housing e semplifichiamo al massimo le procedure, nel totale rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, ma dando priorità assoluta allo stato di necessità dei cittadini».