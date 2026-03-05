Niscemi, il sen. Pietro Lorefice (M5S): “Se Musumeci chiede verità, sostenga Commissione parlamentare”

NISCEMI. “Il ministro Musumeci parla di silenzio su Niscemi e di trent’anni di responsabilità da chiarire. Se davvero si vogliono risposte, la strada è fare piena luce anche in sede parlamentare. Per questo ho pochi giorni fa presentato la richiesta di istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla vicenda della frana e sulle decisioni – o sulle omissioni – che si sono susseguite negli anni. Se davvero si vogliono verità e responsabilità, si sostenga questa iniziativa e si avvii subito il lavoro della commissione”.

Lo ha dichiarato il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.