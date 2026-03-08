Salute

Musumeci: “Schifani bis? Decide cdx ma regola saltata”

Redazione

Musumeci: “Schifani bis? Decide cdx ma regola saltata”

Dom, 08/03/2026 - 15:07

Condividi su:

“Auguro al presidente Schifani buon lavoro. Egli sa che dal governo Meloni ha avuto e continuera’ ad avere tutto quello che chiede per l’Isola. Quanto al bis, decidere spetta alle forze politiche del centrodestra. Ormai in Italia non c’e’ piu’ una regola sugli uscenti. Lo dimostrano i precedenti casi di SICILIA nel 2022, del Molise nel 2023 e della Sardegna nel 2024″. Cosi’ il ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci, al quotidiano La Sicilia.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta