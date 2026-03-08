Musumeci: “Schifani bis? Decide cdx ma regola saltata”

“Auguro al presidente Schifani buon lavoro. Egli sa che dal governo Meloni ha avuto e continuera’ ad avere tutto quello che chiede per l’Isola. Quanto al bis, decidere spetta alle forze politiche del centrodestra. Ormai in Italia non c’e’ piu’ una regola sugli uscenti. Lo dimostrano i precedenti casi di SICILIA nel 2022, del Molise nel 2023 e della Sardegna nel 2024″. Cosi’ il ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci, al quotidiano La Sicilia.