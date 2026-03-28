Mussomeli, nuove azzunzioni al Comune: firmati due contratti

MUSSOMELI – Si rafforza la struttura amministrativa del Comune.Prosegue il piano di riorganizzazione del Comune di Mussomeli con un primo concreto passo verso il potenziamento dell’apparato amministrativo. Nella mattinata di ieri, presso la Sala Giunta, sono stati sottoscritti i primi due contratti previsti dal programma di rinnovamento dell’ente. Alla firma erano presenti il Presidente del Consiglio Gianluca Nigrelli, l’Assessore al Personale Jessica Valenza, la Segretaria Generale Teresa Burgio e la Responsabile dell’Ufficio Personale Erina Imbornone. Le nuove nomine riguardano due figure chiave per il funzionamento dei servizi comunali. Francesco Puccio, già Vice Commissario di Polizia Locale presso il Comando della Polizia Municipale di Como, assume l’incarico di nuovo comandante dei Vigili Urbani. Ornella Amico, con una consolidata esperienza maturata all’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Tivoli, è stata invece nominata nuova assistente sociale. Le assunzioni rappresentano un importante tassello nel percorso di rafforzamento e miglioramento dell’efficienza della macchina amministrativa comunale.