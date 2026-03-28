Mussomeli, formazione Scuola lavoro: i ragazzi del Virgilio in viaggio per l’Italia.

MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) – Formazione Scuola Lavoro diventa una preziosa opportunità formativa ed educativa. Dal Colosseo ai canali di Venezia, passando per le montagne del Trentino, gli alunni del triennio dell’Agrario e dell’Alberghiero dell’Istituto “Virgilio” di Mussomeli, guidato dalla dirigente Scolastica prof.ssa Alessandra Camerota, vivono un’esperienza unica percorrendo in due settimane l’Italia intera. L’itinerario, quasi interamente gratuito per gli alunni che ne hanno usufruito e che ne usufruiranno (partirà un secondo gruppo a metà aprile), rientra all’interno del progetto “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) sulle discipline STEM e sul multilinguismo per gli istituti tecnici e professionali tramite esperienze di orientamento in Italia e all’estero” e si è sviluppato secondo scelte che hanno voluto valorizzare, oltre che l’aspetto storico, culturale ed artistico, i settori relativi alle discipline d’indirizzo che caratterizzano i due istituti. Gli step hanno visto come prima tappa simbolica Roma dove gli alunni, attraverso un tour per le vie della città, hanno visitato i punti nevralgici lasciandosi coinvolgere dal fascino della città eterna. Successivamente il viaggio è continuato nel comune di Pergolese dove si è avuto modo di visitare la distilleria Pisoni 1852, azienda che ha attraversato 3 secoli di storia e che ha permesso ai ragazzi, guidati da enologi d’eccellenza, di conoscere l’intera filiera e i processi di distillazione con le tecniche più avanzate e nel pieno rispetto della sostenibilità. Immergendosi poi nel nell’affascinante clima della Valsugana, è seguita la visita presso l’azienda agricola Sant’Orsola, dove la passione per i piccoli frutti incontra la tecnica e la conoscenza, in un centro di ricerca e sviluppo all’avanguardia. Anche Trento e Bolzano tra le tappe hanno incantato i ragazzi con tour attraverso i luoghi- simbolo e visite guidate rispettivamente presso il Castello del Buonconsiglio e il Museo Archeologico dell’Alto Adige dove si trova Ötzi, l’Uomo del Similaun. Non sono mancate l’incantevole Venezia che, con un percorso guidato interattivo, ha letteralmente immerso gli alunni tra i canali e le vie della città, e Verona la città di Romeo e Giulietta, un gioiello di storia e cultura.Tra le aziende ancora L’Acetaia del Duca, di Adriano Grosoli dal 1891, dove gli alunni hanno seguito la filiera e analizzato i principi organolettici del prodotto, e il Centro genetico ANARB (associazione nazionale allevatori razza bruna), centro di ricerca che si occupa di selezione e miglioramento genetico e preparazione e selezione di seme per fecondazione artificiale dei bovini di razza bruna e di razze in via di estinzione.

Il viaggio è continuato alla volta della sponda bresciana del lago di Garda, con Gardone Riviera. Inserita nella lista dei Borghi più Belli d’Italia, l’incantevole cittadina ha offerto ai ragazzi il privilegio di visitare uno dei più importanti musei e mausolei del panorama nazionale: il Vittoriale degli Italiani, eccentrico insieme di costruzioni edificato a partire dal 1921 dalla mente geniale di Gabriele D’Annunzio.

Tra le tappe anche Salò che incanta con la sua eleganza senza tempo e il suo passato illustre, e Sirmione, conosciuta come la “perla del Garda”, una delle località più affascinanti del Lago di Garda con la splendida visita al Castello Scaligero, straordinario esempio di fortificazione lacustre e una delle più spettacolari e meglio conservate rocche scaligere del Garda. Per i docenti e la scuola l’obiettivo è centrato: non solo orientare gli studenti attraverso percorsi di settore che mostrano applicazioni concrete, dal laboratorio artigianale all’industria avanzata, ma anche conoscere e valorizzare il proprio patrimonio artistico e culturale nella consapevolezza che la propria terra è un tesoro inestimabile da conoscere e preservare. (Giardina Prof Silvana)