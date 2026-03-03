MSI presenta la serie limitata RTX 5070 dedicata a World of Warcraft

(Adnkronos) – MSI ha ufficializzato il lancio delle schede grafiche MSI × World of Warcraft: Midnight GeForce RTX 5070, un'edizione limitata sviluppata in sinergia con Blizzard Entertainment per celebrare l'espansione Midnight. Basate sulla nuova architettura NVIDIA Blackwell, queste GPU non rappresentano soltanto un esercizio di stile estetico, ma introducono le potenzialità della Serie 50, caratterizzata da una potenza di elaborazione dedicata all'intelligenza artificiale e da una fedeltà grafica superiore, progettata per gestire i carichi di lavoro più complessi sia nel gaming che nella creazione di contenuti professionali.

Sotto il profilo del design, l'operazione si articola in due versioni distinte che richiamano il dualismo narrativo delle terre di Quel’Thalas. La Void Edition adotta linee affilate ed elementi visivi oscuri, con un'illuminazione stratificata che evoca l'energia del Vuoto. Parallelamente, la Light Edition punta su accenti radiosi e geometrie pulite, simboleggiando la difesa del Pozzo Solare. Oltre l'estetica, la componente ingegneristica rimane centrale: entrambi i modelli integrano la soluzione termica , un sistema progettato per garantire un raffreddamento efficiente e una rumorosità contenuta anche durante sessioni di calcolo intensivo, assicurando la stabilità delle prestazioni nel tempo. Questa collaborazione segna un momento rilevante per il settore, unendo l'eccellenza produttiva di MSI all'universo fantasy di Blizzard in un prodotto destinato a una nicchia di collezionisti e utenti avanzati. Come sottolineato dall'azienda, l'iniziativa riflette l'intento di fornire hardware che "risuona con la passione e l’immaginazione della community gaming". In Italia, la distribuzione di queste unità è affidata in esclusiva a Breunor, che rende disponibili sia la che la Void Edition in quantità limitate, segnando l'ingresso ufficiale della nuova generazione RTX 5070 nel panorama del collezionismo tecnologico nazionale.

