Motori. 1° Slalom Città di Mussomeli, inizia lo show: semaforo verde il 26 aprile; il 28 marzo presentazione al Castello Manfredonico

Manca poco meno di un mese al via dell’inedita ed attesissima sfida tra i birilli, ma il 1° Slalom Città di Mussomeli ha già cominciato il suo percorso verso l’accensione del semaforo verde, prevista il 25 e 26 aprile prossimi. La prova, che riporta di fatto il rombo dei motori in un territorio naturalmente vocato da decenni a questa specialità qual è il Vallone nisseno (Rally, ma anche Slalom, appunto), ha avuto assegnata da AciSport sia pur alla prima edizione la validità per il Campionato siciliano 2026 (in provincia di Caltanissetta si disputerà la seconda tappa stagionale), a conferma di quanto impegno e passione i mussomelesi intendano profondere per la loro “creazione”, che in questo caso si avvarrà della “navigata” organizzazione sul campo da parte della Scuderia Armanno Corse Palermo.

Totò Farina

Al Città di Mussomeli è per l’appunto abbinato il Trofeo “Peppino Farina”, in ricordo del forte e giovanissimo pilota locale scomparso a causa di un assurdo incidente occorsogli la notte tra il 24 ed il 25 aprile del 1993, nel corso della prova speciale “Mussomeli-Sutera” valevole per l’11° Rally di Primavera, competizione di spessore, in quegli anni, sugli asfalti in provincia di Caltanissetta. Farina, coadiuvato alle note dall’amico Biagio Mingoia, perse il controllo della sua Opel Kadett Gsi 16v n. 36 proprio poco oltre il fine prova, andando ad impattare contro il guard-rail ai lati di un muretto e della carreggiata. Per Peppino Farina non ci fu nulla da fare, pressoché illeso, sebbene sotto comprensibile choc, il suo copilota. Un evento tragico, che a distanza di 33 anni continua a destare commozione tra i sui tantissimi amici.

A concepire lo Slalom Città di Mussomeli prima edizione ed a volere fortemente il Trofeo in ricordo del 23enne Peppino Farina è stato il fratello Salvatore ‘Totò’ Farina, noto pilota di Rally e Slalom, apprezzato nell’ambiente per la sua velocità e per la sua schiettezza. Insieme al figlio Peppino (chiamato proprio così in onore del fratello, zio del giovane) ed al Farina Team, Totò ha presentato il suo progetto ad alcuni amici piloti, ma soprattutto al sindaco di Mussomeli, on. Giuseppe Catania, anche lui appassionato di motori, il quale ha accolto con grande entusiasmo l’iniziativa, di concerto con la Giunta comunale da lui presieduta.

Per l’organizzazione della sfida, come detto, è stata coinvolta la Scuderia Armanno Corse Palermo (di recente “orfana” del suo storico presidente, Gaetano Armanno), rappresentata dal segretario-pilota Andrea Armanno, ad affiancare appunto la famiglia Farina e il Comune di Mussomeli (oltre al citato primo cittadino on. Giuseppe Catania, tra i principali artefici anche Seby Lo Conte, assessore al Turismo, Sport e Spettacolo e Michele Spoto, assessore alle Attività produttive ed allo Sviluppo economico). Patrocinio allo Slalom assicurato dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo nonché dall’Ars, l’Assemblea Regionale Siciliana ed ancora dal Comune di Mussomeli. Numerose, inoltre le attività economiche mussomelesi e del circondario ad avere fornito il loro sostegno per l’effettuazione della gara.

Il 1° Slalom Città di Mussomeli (proprio in queste ore vede aprire le iscrizioni) sarà nel frattempo ufficialmente presentato alla stampa sabato 28 marzo alle 16.00, nel piazzale antistante il magnifico Castello Manfredonico di Mussomeli, altro orgoglio del paese. Il maniero-fortezza, uno tra i meglio conservati in Italia, venne costruito su un’altissima rupe (alta quasi 800 metri) tra il XIV ed il XV secolo. Di origine sveva, il castello venne edificato

poi da Manfredi III Chiaramonte, conte di Modica, dopo la metà del 1300. Alla cerimonia di presentazione dello Slalom interverranno autorità politiche, militari e sportive di Mussomeli e del circondario, oltre ad una folta rappresentanza di piloti locali (tra di essi Paolo Piparo, Biagio Mingoia, Jerry Mingoia, Pino Mingoia, questi designato come ‘apripista’) e dell’attigua provincia di Agrigento, i quali esporranno nel piazzale del Castello le rispettive vetture da corsa, per la gioia degli appassionati.

Particolarmente selettivo il tracciato di gara prescelto dagli organizzatori. Della lunghezza pari a 2,950 km, è ricavato lungo una sezione della strada provinciale n. 23 Serradifalco-Mussomeli, con partenza dal km 31+400, all’altezza di contrada Manca ed arrivo alle porte di Mussomeli.

Le operazioni preliminari del 1° Slalom Città di Mussomeli sono previste sabato 25 aprile dalle 15.00 alle 19.30. Verifiche sportive ospiti nei locali dell’agenzia Vita Nuova assicurazioni, in via Caltanissetta, verifiche tecniche invece allestite nella centrale e vicina piazza della Repubblica, nei pressi del Municipio, deputato ad ospitare il quartier generale della manifestazione, la Direzione di gara e la Sala stampa. Dopo le punzonature, le auto saranno esposte in custodia in via Palermo, in prossimità dell’incrocio con piazza Umberto I, sempre nel cuore del comune del Vallone.

I motori delle vetture regolarmente ammesse alla partenza si accenderanno l’indomani, domenica 26 aprile, alle 9.00, per la salita di ricognizione, cui seguiranno le previste tre manche con avversario il cronometro, per la determina delle classifiche finali. Dodici le postazioni di rallentamento con birilli per i concorrenti, dislocate lungo il tracciato fino al parco chiuso, ubicato in via Madonna di Fatima. Il transito veicolare nella zona verrà inibito a partire dalle 7.00 di domenica 26 aprile. La premiazione finale dei vincitori, in programma nei locali del Bar “Il Giullare” in via Madonna di Fatima, sempre a Mussomeli, chiuderà il ricco weekend legato al debutto della nuova sfida nel panorama regionale della specialità.

Le operazioni generali concernenti il 1° Slalom Città di Mussomeli saranno coordinate dall’esperto direttore di gara ennese Lucio Bonasera; nel ruolo di Supervisore AciSport presenzierà il forte copilota rally messinese Massimo Cambria, componente della Giunta Sportiva AciSport quale rappresentante dei Conduttori e vincitore al fianco del pilota romano Fabio Angelucci della Coppa AciSport Over 55 nel Campionato italiano Assoluto Rally Sparco 025. Presidente del Collegio dei Commissari sportivi sarà l’ennese Michele Timpanaro, coadiuvato dalla collega nissena Noemi Melinci, mentre in veste di segretaria di manifestazione presenzierà infine Danila Speciale. Ulteriori notizie sul 1° Slalom Città di Mussomeli sul sito internet: www.scuderiaarmannocorse.com.