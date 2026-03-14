Mahmood lascia l’Italia: “Mi trasferisco in Spagna, mi sento tigre allo zoo”

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Mahmood lascia l'Italia. Il cantante ha annunciato la sua volontà di trasferirsi in Spagna, a causa delle troppe attenzioni e pressioni che sente nel nostro Paese. "Mi trasferisco in Spagna", ha detto alla rivista Butt, "voglio trascorrere più tempo camminando liberamente per strada, per pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato". Uno dei motivi principali, insomma, è l'attenzione dei fan nei suoi confronti, con Mahmood che ha quindi rivelato di non saper gestire al meglio la fama: "A me non piace quando la gente mi riprende mentre ballo", ha spiegato, "magari sono ubriaco, non voglio fare brutta figura davanti a una telecamera che mi riprende". Poi un paragone piuttosto esemplare: "Mi sento come una tigre bianca in uno zoo". Ecco perché lo stop ai concerti e l'assenza dalle piattaforme, con nessun brano in uscita: "Ho smesso di andare in tour e di pubblicare canzoni. Ho davvero bisogno di tempo per trovare un'ispirazione nuova, una visione che voglio condividere con il mio pubblico", ha spiegato. Poi Mahmood un episodio che reputa emblematico per spiegare il suo disagio in Italia: "Una volta ho fatto sesso con una persona, e dopo mi ha detto: 'I miei figli sono tuoi grandi fan'. E io allora ho pensato: 'Cosa?', non sapevo cosa stava succedendo, ma nel complesso mi stavo divertendo". "Non ho mai sentito il bisogno di nascondere la mia vita sessuale", ha spiegato raccontando la sua omosessualità, "sono stato fortunato, ho una mamma davvero brava. LaLei è stata la mia più grande fortuna nella vita". Mahmood ha ripercorso i suoi inizi musicali raccontando dei tanti rifiuti: "Mi hanno trattato come uno schifo", ha rivelato, "volevano che pubblicassi una canzone terribile, super pop. Mi dicevano che dovevo ascoltare quello che passava alla radio". Poi il successo con 'Soldi', che ha vinto il festival di Sanremo nel 2019: "Nessuno credeva in quella canzone. Dicevano 'Carina, strana”. Ma è diventata la canzone italiana più ascoltata in streaming di tutti i tempi".

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