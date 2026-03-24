L’Asp di Caltanissetta promuove lo screening gratuito per la diagnosi precoce del tumore del colon retto

CALTANISSETTA. In occasione di marzo, mese dedicato a livello nazionale alla prevenzione del carcinoma del colon-retto, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta rinnova il proprio impegno nella lotta contro i tumori con una campagna di screening capillare su tutto il territorio provinciale.
Il tumore del colon-retto è una patologia che, se diagnosticata nelle fasi iniziali, presenta altissime probabilità di guarigione. Per questo motivo, l’ASP invita attivamente i cittadini a partecipare ai controlli gratuiti. La campagna è rivolta a:
• Donne e uomini
• Età compresa tra i 50 e i 69 anni
L’iniziativa prevede l’esecuzione gratuita del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF). Si tratta di un esame semplice, non invasivo e che può essere effettuato comodamente a casa.
Il kit per il prelievo può essere ritirato senza alcun costo presso:
1. Strutture sanitarie dell’ASP: Ospedali, Poliambulatori e Case di Comunità.
2. Farmacie aderenti della provincia di Caltanissetta.
Per ricevere maggiori dettagli o chiarimenti sulle modalità di adesione, i cittadini possono rivolgersi al Centro Gestionale Screening dell’ASP:
• Telefono: 0934 506056
• E-mail: screening@asp.cl.it