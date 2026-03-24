Salute

L’Asp di Caltanissetta promuove lo screening gratuito per la diagnosi precoce del tumore del colon retto

Redazione 1

L’Asp di Caltanissetta promuove lo screening gratuito per la diagnosi precoce del tumore del colon retto

Mar, 24/03/2026 - 15:45

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CALTANISSETTA. In occasione di marzo, mese dedicato a livello nazionale alla prevenzione del carcinoma del colon-retto, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta rinnova il proprio impegno nella lotta contro i tumori con una campagna di screening capillare su tutto il territorio provinciale.

Il tumore del colon-retto è una patologia che, se diagnosticata nelle fasi iniziali, presenta altissime probabilità di guarigione. Per questo motivo, l’ASP invita attivamente i cittadini a partecipare ai controlli gratuiti. La campagna è rivolta a:

• Donne e uomini

• Età compresa tra i 50 e i 69 anni

L’iniziativa prevede l’esecuzione gratuita del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF). Si tratta di un esame semplice, non invasivo e che può essere effettuato comodamente a casa.

Il kit per il prelievo può essere ritirato senza alcun costo presso:

1. Strutture sanitarie dell’ASP: Ospedali, Poliambulatori e Case di Comunità.

2. Farmacie aderenti della provincia di Caltanissetta.

Per ricevere maggiori dettagli o chiarimenti sulle modalità di adesione, i cittadini possono rivolgersi al Centro Gestionale Screening dell’ASP:

• Telefono: 0934 506056

• E-mail: screening@asp.cl.it

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