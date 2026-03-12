L’appello della Polizia Postale: “Attenzione alle truffe tramite spoofing” con malviventi che si spacciano per poliziotti

La Polizia di Stato invita tutti i cittadini a prestare massima attenzione alle truffe perpetrate da soggetti che si presentano come poliziotti e che chiedono danaro, bonifici o transazioni utilizzando numeri di telefono che corrispondono a quelli degli Uffici di Polizia.

Il raggiro è attuato attraverso software con cui l’utenza telefonica viene alterata e al destinatario della chiamata compare effettivamente il numero telefonico dell’ufficio di Polizia inducendolo in errore.

I malviventi, spacciandosi per forze dell’ordine, riferiscono alle vittime che stanno facendo delle indagini sulla banca e/o che vi è in atto un attacco informatico pertanto sarebbe necessario, al fine di salvaguardare le somme depositate, spostarle dal conto corrente dell’intestatario, su un altro conto corrente che viene fornito dai truffatori.

La Questura di Caltanissetta informa tutti i cittadini che la Polizia di Stato e le altre forze dell’ordine non chiedono mai denaro a nessuno e per nessun motivo. Pertanto, in caso di richieste come quella indicata, è necessario evitare di fornire dati personali o bancari relativi a numeri di conto corrente, carte di credito o codici di sicurezza e non assecondare le richieste di movimentazione di danaro.

In questi casi è necessario contattare subito, al numero di emergenza 112NUE, le forze dell’ordine per segnalare la telefonata ricevuta, che certamente nasconde un tentativo di truffa.