L’anticipo del sabato: l’Atletico Nissa in casa prova a riprendersi momentaneamente il 3° posto contro la Scordiense

Nel campionato di Seconda Categoria, l’Atletico Nissa affronta sabato, nell’anticipo di campionato, in casa la Scordiense. Al “Tomaselli” i nisseni di Giacomo Serafini proveranno a risalire in classifica, cercando momentaneamente di recuperare almeno la terza posizione in attesa dello scontro diretto di domenica tra Lagoreal e la stesso Sporting Academy Eubea. Questo dopo che, per diversi turni di campionato, l’Atletico Nissa aveva occupato stabilmente il secondo posto in classifica dietro l’ormai neo promossa Lagoreal.
Dunque, obiettivo vittoria per l’Atletico Nissa che proverà a chiudere prima possibile la pratica Scordiense per poi concentrarsi sulla trasferta di domenica prossima sul campo dello Sporting Academy Eubea che, al momento, la precede in classifica.
Domenica, infine, impegno da non sottovalutare per il Terranova Gela che dovrà vedersela contro il PhiBordon con l’obiettivo di cercare di fare risultato proprio per garantirsi la permanenza diretta nel campionato di Seconda Categoria. Dovrà tuttavia vedersela contro il PhilBordon, ma anche contro un Raddusa più intenzionato che mai a lottare per provare a restare in Seconda Categoria.