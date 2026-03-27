La Sancataldese vuol fare risultato nel derby con la Nissa per tirarsi fuori dai bassifondi della classifica di serie D

E’ un derby che, per la Sancataldese, arriva in un momento critico della sua travagliatissima stagione. Le 4 sconfitte nelle ultime 5 partite non rendono del tutto il senso preciso della crisi di risultati sulla quale si dibatte al momento la Sancataldese.

E questo nonostante la Sancataldese ci abbia messo cuore, carattere e personalità. Le cose, fin qui, non sono affatto andate bene e la Sancataldese è penultima con 24 punti in classifica. Mancano 6 giornate alla fine e per tirarsi fuori da questi guai calcistici ci vorrà una delle migliori Sancataldese di questi ultimi anni.

a grandi passi verso il derby contro la Nissa. Cresce l’attesa, sale la tensione emotiva, mentre i nostri tifosi mostrano grande attaccamento verso in nostri colori. Ecco perchè, ancora una volta domenica la Sancataldese si affiderà, come di consueto al pubblico di casa. Il fatto poi che i tifosi della Nissa non potranno assistere al confronto e non potranno sostenere in campo la loro squadra, costituisce per la squadra di casa un vantaggio al quale va poi associato anche l’arrivo sulla panchina della Sancataldese di Giovanni Campanella.

Tecnico esperto della categoria, gran motivatore, Campanella nel momento in cui è arrivato a San Cataldo ha fatto capire che l’obiettivo per tutti deve essere quello della salvezza invitando i propri tifosi a recarsi in massa al “Valentino Mazzola” verso questo derby che potrebbe veramente lanciare la Nissa nelle alte sfere di questo campionato.

Per il resto, è tutto pronto al Valentino Mazzola; si va verso il sold out, in poco più di 24 ore sono stati superati i 1000 tagliandi venduti. Nelle prossime ore si venderanno il resto dei tagliandi disponibili. L’obiettivo della società del presidente Lacagnina è di conquistare punti che non sarebbero solo un attestato di prestigio per la Sancataldese, ma anche per tentare in extremis di salvare una stagione che, fin qui, ha proposto solo ombre per la Sancataldese.

Bocca cucita anche per Giovanni Campanella che, fino all’ultimo, dovrà valutare la posizione di diversi giocatori della Sancataldese da schierare tra gli undici titolari o meno. Arbitrerà Flavio Barbetti di Arezzo; i guardalinee saranno Andrea Mongelli d Chieti e Alessandro Liuzza di Milano.