La Sancataldese perde 0-1 in casa con il Sambiase: decide un gol dell’ex Haberkon

Niente da fare per la Sancataldese che ha perso 0-1 al Valentino Mazzola contro il Sambiase. Un match, quello di oggi pomeriggio nel quale è emersa la superiore qualità degli avversari che sono stati abili nello sfruttare le occasioni avute più dei padroni di casa che, oltre a mostrare lacune difensive, hanno anche messo in mostra errori anche nella fase realizzativa.

Una Sancataldese generosa, che tuttavia non è riuscita a colpire per come avrebbe potuto o dovuto. Il Sambiase è andato in vantaggio nella ripresa al 20’ con l’ex Haberkon. Nel primo tempo s’era vista una Sancataldese nel suo complesso discreta contro un Sambiase insidioso. Poi nella ripresa la rete del vantaggio ospite al culmine di uno svarione difensivo.

Nel finale la Sancataldese ha avuto tra i piedi la possibilità di pareggiare ma ad un metro dalla posta del Sambiase non se n’è fatto nulla. Una sconfitta pesante per i verdeamaranto, anche per il morale, anche se va detto che il Sambiase è squadra di fascia superiore che quest’anno ha espresso un buon rendimento sia in casa che fuori.

La Sancataldese è rimasta ferma a quota 24 in classifica ad un punto dalla zona retrocessione diretta. Insomma la squadra di Orazio Pidatella è in piena zona play out. Una situazione non facile per la quale occorrerà, nelle prossime gare che restano, riorganizzare le fila non solo del gruppo squadra, ma anche di tutto l’ambiente perché solo con l’aiuto di tutto il tifo verdeamaranto, questa Sancataldese può farcela a salvarsi. (Foto Vincenzo Bonelli- Sancataldese Calcio Official).