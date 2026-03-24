La rivoluzione del ” Fuori “: l’Educativa di Strada di DesTEENazione scende in campo tra presidii, arte di strada e un giornale

CALTANISSETTA. DesTEENazione è un grande progetto di inclusione sociale dell’Assessorato Politiche Sociali del Comune di Caltanissetta, finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con il contributo del Fondo Sociale Europeo. La gestione del progetto è affidata a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese sociali, e consiste in un’offerta di servizi multidisciplinari rivolti ai giovani tra gli 11 e i 21 anni.

Del Raggruppamento fanno parte il Consorzio Sol.CO che è la capofila, con la Cooperativa la Salute , l’ Associazione Casa Rosetta ETS , la Cooperativa Gaia, la Caritas e My Eap Fedarcom. Un fermento nuovo attraversa da un paio di settimane, le strade di Caltanissetta, un movimento che non attende i giovani dietro una scrivania, ma li intercetta nei luoghi della loro quotidianità.

L’educativa di strada di DesTEENazione, uno dei tanti servizi proposti ( come il supporto psicologico, il centro d’ aggregazione, i tirocini d’ inclusione, la formazione scuola e lavoro ed i progetti con le scuole )è ormai diventata un pilastro delle politiche giovanili cittadine: un intervento tecnico che abita i contesti informali per trasformarli in spazi di crescita, confronto e partecipazione attiva. Il presidio costante in luoghi simbolo come Piazza dei Marinai e il Parco Robinson,non rappresenta solo una presenza fisica, ma un segnale di vicinanza tra le istituzioni ed il territorio. In questi spazi, tra muretti e panchine, l’educazione di prossimità ha permesso di celebrare tappe fondamentali della coscienza collettiva.

Si è riflettuto sulla Giornata Internazionale della Donna per decostruire gli stereotipi, sulla Giornata della Felicità come diritto al benessere e sul Fiocchetto Lilla per accendere un faro sui disturbi del comportamento alimentare. Tematiche complesse affrontate con il linguaggio dei ragazzi, senza filtri e senza giudizi precostituiti.

Proprio all’interno di questi presidii, si raccoglie l’entusiasmo di chi vive le attività di strada ogni giorno. “Attività di questo tipo dovrebbero crescere ed espandersi costantemente”, affermano J. e Z., due giovani frequentatori abituali dei progetti. “Realizzare soprattutto laboratori artistici e creativi all’aperto è fondamentale per alimentare la coscienza civica e personale, coinvolgendo tanto i piccoli quanto i grandi. È un modo concreto per ripopolare i quartieri e trasformare la percezione della città”.

Ciò che distingue questo approccio dai modelli tradizionali è la capacità di ribaltare il setting educativo. Mentre l’educazione classica opera in contesti protetti, l’Educativa di Strada di DesTEENazione agisce “fuori”. Si occupa di mappatura del territorio e aggancio informale, prevenzione del rischio e promozione concreta del protagonismo giovanile. Figure specializzate lavorano sull’aggancio relazionale, costruendo una fiducia orizzontale che permette di intercettare il disagio prima che diventi deriva e il talento prima che rimanga inespresso. Si tratta di un’azione tecnica ad alta densità sociale, che mira a restituire protagonismo a chi spesso si sente spettatore della propria vita.

Una delle sfide più significative di questo percorso, si concretizza oggi con l’avvio di un progetto ambizioso: un giornale scritto interamente dai ragazzi. Non una semplice testata, ma una palestra di libertà dove la gioventù nissena ha la possibilità di raccontare passioni, tendenze e, soprattutto, la propria città. Scrivere di Caltanissetta significa riappropriarsene, osservandone ferite e bellezze con occhio critico.

Attraverso queste pagine, la voce dei giovani esce dai circuiti chiusi dei social per diventare narrazione pubblica, incidendo sul tessuto culturale. Il motore di questa rivoluzione è un’equipe tutta al femminile: quattro professioniste del settore, che mettono in campo competenze trasversali. L’ intervento poggia su basi scientifiche e metodologiche solide. Si tesse così una trama di ascolto e supporto che dimostra come la professionalità, quando scende in strada, abbia il potere di trasformare il “fuori” da luogo di abbandono a laboratorio del futuro. Le attività proposte sono ovviamente tutte gratuite.

Seguiranno, nelle prossime settimane, altri presidii in altri quartieri della città, ma soprattutto altri progetti.

Si invita la cittadinanza a seguire i profili social di DesTEENazione, per rimanere aggiornati sull’ Educativa di Strada e sulle altre attività.