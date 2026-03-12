Salute

La Polizia di Stato ha incontrato gli studenti dell’IIS “Manzoni Juvara” nell’ambito del POC Indire

Gio, 12/03/2026 - 07:03

La Polizia di Stato ha incontrato gli studenti della “quinta A” dell’I.I.S. “Manzoni-Juvara” di Caltanissetta, nell’ambito delle attività organizzate all’interno del Programma Operativo Complementare (POC) Indire.

Il progetto, che mira a potenziare competenze, orientamento e laboratori scolastici, al fine di informare e orientare i ragazzi rispetto alle scelte che dovranno affrontare nell’immediato futuro, è inserito nelle iniziative di formazione e supporto, come il “Rafforzamento della governance sui servizi formativi”, gestite dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.

