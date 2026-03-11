La Nissa lancia Mini abbonamento per le 4 gare che le restano da giocare al “Tomaselli”

La Nissa, quando mancano 8 giornate alla fine del campionato, intende lottare sino in fondo per l’obiettivo promozione in Lega Pro, e per farlo ha deciso di lanciare un’iniziativa, “Uniti per la Nissa”, che intende coinvolgere da vicino i suoi tifosi non ancora abbonati.

Sono quattro le partite in calendario ancora da disputare allo stadio comunale “Marco Tomaselli”: di queste quattro, il tifoso, con l’offerta proposta dalla società, ne pagherebbe solo tre. Il mini abbonamento delle ultime 4 battaglie casalinghe della stagione appare imperdibile e comprende il calendario:

22/03 – Nissa – Club Palermo (ore 14:30)

02/04 – Nissa – Gela (ore 15:00)

19/04 – Nissa – Enna (ore 15:00)

03/05 – Nissa – Paternò (ore 15:00)

Il mini abbonamento in tribuna laterale intero è di €50, mentre ridotto è €40 per Donne, Over 65 e ragazzi dai 13 ai 16 anni. I mini abbonamenti sono disponibili presso lo Store Nissa a partire da oggi 11 marzo. (foto Marcello Giugno, Nissa FC)