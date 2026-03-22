La Nissa Futsal conquista l’accesso ai play off e si prepara ad affrontare la fase decisiva con obiettivo la Promozione in C2

La Nissa Futsal ha conquistato l’accesso ai playoff e si prepara ad affrontare la fase decisiva della stagione, con l’obiettivo promozione ancora pienamente alla portata.

I biancoscudati hanno chiuso la regular season al terzo posto, centrando un traguardo significativo al termine di un percorso caratterizzato da crescita, continuità e buone prestazioni. Nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta per 6-4 sul campo dell’Atletico Branciforti, un risultato che però non incide sul bilancio complessivo né sulle ambizioni della squadra.

Adesso si apre un nuovo scenario: i playoff. Una fase in cui tutto si azzera e ogni partita assume un peso specifico determinante. Serviranno concentrazione, gestione dei momenti chiave e capacità di incidere nelle situazioni decisive.

Sabato prossimo, tra le mura amiche, la Nissa tornerà ad affrontare l’Atletico Branciforti nella semifinale playoff. Una sfida che rappresenta un passaggio cruciale nel cammino verso la Serie C/2, con la possibilità immediata di riscattare l’ultimo risultato e proseguire la corsa. Chiaro il messaggio del Presidente Emerito, Arialdo Giammusso: «Abbiamo centrato l’obiettivo playoff e siamo ancora pienamente in corsa per la promozione. Adesso serve una reazione da squadra matura: testa, carattere e responsabilità. Inizia un altro campionato e dobbiamo farci trovare pronti».

Il clima è quello delle grandi occasioni: la Nissa Futsal si gioca tutto nella fase più importante dell’anno, con la consapevolezza di avere ancora il proprio destino nelle mani.