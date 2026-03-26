La Dragon Academy Group protagonista al Pala Nitta di Catania nella Trinacria Cup 2026

Importante presenza per la Dragon Academy Group alla Trinacria Cup 2026, svoltasi il 22 marzo presso il PalaNitta di Catania, evento di riferimento nel panorama regionale degli sport da combattimento.

Gli atleti dell’Accademia che hanno preso parte alla competizione sono: Turco Matteo, Falzone Francesco, Curatolo Francesco, La Mendola Lorenzo, Cosentino Alessandro, Palmeri Angelo e D’Asero Christian, distinguendosi per impegno, determinazione e qualità tecnica, portando in alto i colori della società.

La partecipazione alla manifestazione rientra in un progetto più ampio della Dragon Academy Group, guidata dal Maestro Calogero Palmeri, che pone al centro non solo la preparazione agonistica, ma soprattutto la formazione dei giovani atleti attraverso i valori della disciplina, del rispetto e della consapevolezza.

Ancora una volta, la Dragon dimostra come lo sport possa essere un vero strumento di crescita, dentro e fuori dal ring.