Indetti dal Distretto Socio Sanitario D 10 manifestazione di interessi per enti che intendono ospitare tirocini di inclusione sociale

VILLALBA. I Comuni del Distretto Socio-Sanitario D 1O indicono una manifestazione di interesse per la costituzione di una long list di enti privati profit, no profit e del terzo settore, e studi professionali, disponibili ad ospitare beneficiari di tirocini di inclusione sociale.

Le aziende, per attuare tali tirocini, non dovranno sostenere alcun tipo di costo; tutte le spese (indennità per ogni tirocinante, le polizze RCT INAIL e UNILAV) saranno a carico del progetto. Tutte le Aziende (profit e no-profit) e gli Studi Professionali interessati, con sede legale e/o operativa nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario D.10 possono presentare l’istanza di adesione, redatta in carta semplice sull’apposito modulo (Allegato A), corredata da apposita dichiarazione sostitutiva e completa di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

La documentazione è scaricabile al link https://comune.villalba.cl.it/…/avviso-rivolto-alle…/. Il modulo di adesione, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato mediante una delle seguenti modalità: presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune dove l’azienda ha sede legale e operativa. trasmissione a mezzo Pec: comunemussomeli@legalmail.it entro e non oltre le ore 13 del 31 marzo.