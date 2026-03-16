Incendio divampa in un appartamento a Catania, poliziotti intossicati dal fumo

Paura stamani a Catania per un incendio divampato in un appartamento nella zona di Nesima. Secondo le prime informazioni, le fiamme, le cui cause sono in corso di accertamento, hanno interessato un’abitazione al primo piano di uno stabile in via America. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto e spento il rogo, evitando che potesse propagarsi nel resto dell’edificio e coinvolgere altri appartamenti. Una parte dell’abitazione risulta inagibile per i potenziali danni prodotti dal calore che si è sviluppato nell’incendio. Non si segnalano feriti tra i residenti del palazzo. Per alcuni poliziotti, entrati nell’appartamento invaso dal fumo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, per verificare la presenza di persone in pericolo e portare all’esterno una bombola di gas Gpl, è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari per aver inalato i fumi prodotti dall’incendio. (Adnkronos)