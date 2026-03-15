In Terza Categoria salta il duello a distanza tra le prime due della classe: rinviate le gare di Delia e Caterinese per maltempo

In Terza Categoria è il maltempo a tenere banco, e così ecco che a saltare sono stati i match delle prime due della classe, Delia capolista e Caterinese vice capolista. Entrambe le partite sono state rinviate per via del maltempo.

Nelle altre gare in cui s’è giocato, vittoria netta del Montedoro che ha superato 4-0 la Polisportiva Riesina con doppiette di Burgio e di Spina. Il Tre Torri ha invece superato 4-1 il Real Suttano.

Infine, nel derby del Vallone il Campofranco ha superato 4-2 il Bompensiere Family confermando il suo ottimo stato di forma. Questa la classifica del campionato di Terza Categoria: Delia 36, Caterinese 34, Real Suttano 26, Tre Torri 24, Acquaviva 21, Campofranco 21, Bompensiere 18, Montedoro e Sutera 15, La Riesina 9.