In Terza Categoria la capolista Delia, che giocherà nel rinnovato stadio “Carvello”, prosegue il duello con la Caterinese

Nel campionato di Terza Categoria la 15^ giornata propone sfide alquanto delicate sia in chiave alta classifica che in chiave play off. In particolare, la capolista Delia affronta oggi in casa sul proprio rinnovato terreno di gioco, il Calcio Campofranco (ore 15). L’ASD Delia ha annunciato che, a partire da Domenica 8 Marzo 2026, tornerà a disputare le partite ufficiali presso lo Stadio Comunale “Michele Dario Carvello”. Match fondamentale per la squadra deliana anche perché un eventuale successo consentirebbe alla capolista, in caso di vittoria della Caterinese seconda in classifica, di mantenere la testa nel girone.

Ecco perché per il Delia diventa importante battere il Campofranco. La Caterinese, attardata in classifica di due lunghezze, gioca invece in casa contro gli insidiosi agrigentini del Tre Torri di Campobello di Licata (ore 15). Anche qui l’imperativo è sempre lo stesso: vincere per caricarsi, per crederci, per non mollare mai e provare a recuperare, da qui alla fine del campionato, i due punti che separano il Delia capolista dalla Caterinese vice capolista.

A completare il programma delle gare, c’è la matinée allo stadio con la sfida tra La Riesina e Bompensiere, mentre il Real Suttano affronterà in casa il Montedoro che domenica scorsa ha fatto registrare la sorpresa più importante battendo 3-0 la capolista Caterinese. Infine, completa il quadro degli impegni in Terza categoria la sfida tra Sutera e Acquaviva, classico derby del Vallone nel corso del quale le due squadre giocherannoper vincere e per migliorare le rispettive classifiche.

Questa la classifica nel campionato di Terza Categoria: Delia 33, Caterinese 31, Tre Torri 21, Acquaviva e Real Suttano 19, Calcio Campofranco e Bompensiere 18, Sutera 14, Montedoro 12, La Riesina 9.