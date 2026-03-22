In Terza Categoria Delia e Caterinese non perdono un colpo: vittoria per entrambe e appuntamento al 12 aprile per il big match decisivo

Nel campionato di Terza categoria si sono giocate oggi due partite importantissime, e cioè quelle delle due prime della classe, Delia e Caterinese. Ha vinto tanto la capolista Delia quanto la vice capolista Caterinese.

Il Delia ha battuto 3-1 il Sutera con le reti di Agrusta, Bancheri e Montana. Un tris di gol che ha permesso alla squadra deliana di mantenere la testa della classifica del campionato di 3^ Categoria quando mancano ormai solo due giornate alla fine con 39 punti.

Anche la Caterinese ha vinto sul campo dell’Acquaviva al Nino Caltagirone di Mussomeli. La vice capolista ha risolto 0-3 la pratica Acquaviva in 28 minuti con la rete di Gangi e la doppietta di Natale. Con questa vittoria la Caterinese è salita a quota 37. E il prossimo 12 aprile, alla ripresa del campionato, c’è la supersfida che vale una stagione tra Caterinese e Delia.