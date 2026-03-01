In Terza categoria cade la Caterinese a Montedoro; il Delia batte 0-2 l’Acquaviva e va in testa

Nel campionato di Terza categoria, clamoroso a Montedoro. Qui la capolista Caterinese è caduta venendo’ sconfitta con un secco 3-0 finale da parte della locale squadra del Montedoro. A segnare le tre reti che sono valse la vittoria ai montedoresi sono stati Diego Mantione, autore di una doppietta, e Burgio.

Una sconfitta sulla carta imprevedibile nel contesto di un campionato che, a cinque giornate dalla fine, ha vissuto il sorpasso in classifica grazie al Delia che ha battuto 0-2 fuori casa l’Acquaviva. I deliani, nonostante un match sulla carta parecchio ostico, sono riusciti a domare un avversario difficile con le reti di Bancheri e Coscaru che hanno dato una vittoria pesantissima al Delia ora capolista.

Nelle altre partite, da segnalare la vittoria 3-1 del Calcio Campofranco contro la Riesina, mentre il Tre Torri di Campobello di Licata ha superato 2-0 il Sutera. A completare il quadro delle partite nel campionato di Terza Categoria anche la sfida tra Bompensiere e Real Suttano con i bompensierini che si sono imposti 2-0 grazie all’esaltante doppietta del figlio d’arte Benvissuto.

Questa la classifica del campionato di Terza Categoria: Delia 33, Caterinese 31, Tre Torri 21, Acquaviva 20, Campofranco e Bompensiere 18, Real Suttano 17, Montedoro 12, Riesina 9.