In Terza Categoria al rush finale il duello di alta classifica tra capolista Delia e vice capolista Caterinese

Nel campionato di Terza categoria la giornata numero 16 propone il duello a distanza tra capolista Delia e vice capolista Caterinese. La capolista Delia affronta in casa il Sutera in un confronto che la compagine prima in classifica non si può certo permettere di non vincere. Quando mancano tre turni alla fine, potrebbe veramente costare carissimo un passo falso ad una delle due candidate alla vittoria del campionato di quest’anno.

Stesso discorso per la Caterinese di Paolo Difrancisca che affronta fuori casa l’ostico Acquaviva al Nino Caltagirone di Mussomeli. Anche qui i caterinesi hanno bisogno di vincere per continuare a sperare nell’aggancio o anche nel sorpasso dei loro rivali per la vittoria finale.

Le altre gare che compongono il quadro della 16^ giornata di Terza categoria sono quelle che vedranno il Montedoro opposto a La Riesina, con i padroni di casa che sono intenzionati a concludere nel migliore dei modi un campionato che, purtroppo, li ha visti fin qui protagonisti solo a tratti. C’è poi la sfida fra Tre Torri di Campobello di Licata e Real Suttano, mentre a concludere il quadro c’è la partita tra Campofranco e Bompensiere per quello che, a tutti gli effetti, è un derby del Vallone parecchio sentito da entrambe le formazioni. Questa la classifica: Delia 36, Caterinese 34, Real Suttano 26, Acquaviva e Tre Torri 21, Campofranco e Bompensiere 18, Sutera 15, Montedoro 12, La Riesina 9.