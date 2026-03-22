In Seconda Categoria l’Atletico Nissa spera di agganciare il 3° posto; il Terranova Gela deve lottare per salvarsi

In Seconda categoria, girone F, si deciderà tutto all’ultima giornata. In primo luogo si deciderà se l’Atletico Nissa dovrà partire dal terzo o dal quarto posto nella griglia dei play off promozione.

Al momento la squadra di Giacomo Serafini, che è quarta in classifica con 42 punti, è indietro di 4 lunghezze dallo Sporting Academy Eubea che affronterà domenica prossima fuori casa, e deve giocare due partite per cui, sulla carta, può arrivare a quota 48 e superare l’attuale terza forza del campionato.

L’Atletico ha vinto a tavolino con la Scordiense che non s’è presentata e deve recuperare la partita con il Viola Cerami Futsal per poi giocare con la terza in classifica fuori casa. Sulla carta il terzo posto appare alla portata della squadra del presidente Salvatore Messina.

Riguardo invece alla lotta per non retrocedere, il Raddusa, battendo 3-0 la Sanconitana, è riuscita ad agganciare il Terranova battuto dal PhilBordon. A questo punto il Terranova domenica prossima affronterà in casa il Piazza Armerina, mentre il Raddusa sarà impegnato con lo stesso Philbordon. Considerato che sono appaiate a quota 7 in classifica bisognerà vedere chi riuscirà a spuntarla per evitare la retrocessione nella Terza categoria.