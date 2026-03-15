In Promozione impresa del Serradifalco in rimonta 1-2 sul Noto; rinviata Sommatinese – Qal’At

Nel girone D del campionato di Promozione, vince di forza il Serradifalco sul campo del Noto, mentre perde la Vigor Gela nettamente e retrocede matematicamente. Non ha invece giocato la Sommatinese per via della pioggia che ha reso il terreno di gioco impraticabile. La gara sarà recuperata a data da destinarsi.

Tornando al Serradifalco, la squadra di Gianfilippo Di Matteo ha compiuto un’autentica impresa in rimonta sul Noto. La squadra di casa s’era portata in vantaggio con Miraglia, ma subito dopo i falchetti hanno agguantato il pari con Goti. La gara, sempre vibrante e sul filo, ha visto i falchetti giocare con grande attenzione e determinazione.

Un comportamento che, alla fine, ha pagato, dal momento che il Serradifalco s’è portato in vantaggio con il suo talento più fulgido: Filippo Salvo. Il giovane serradifalchese, dopo una prestazione scintillante, l’ha coronata con la rete dell’1-2 che ha permesso al Serradifalco di superare il Noto. I falchetti, quando mancano 4 partite alla fine, sono ora a quota 31 in classifica, hanno superato il Noto in classifica, sono sesti e puntano al 5° posto occupato dal Pro Ragusa che dista 4 punti.

In precedenza, aveva perso 0-7 in casa la Vigor Gela che è così rimasta ultima in classifica con 2 punti ed è retrocessa in quanto, anche riuscendo a conquistare 4 vittorie nelle 4 gare che restano da giocare, arriverebbe a quota 14, per cui la compagine gelese, ultima, saluta la Promozione.

Questa la classifica del girone D del campionato di Promozione: Priolo 61, Akragas 57, Gymnica Scordia 42, Santa Croce Soccer 37 *, Pro Ragusa 35, Serradifalco 31, Noto 30, Città di Canicattini 27, Atletico Megara 25, Qal’at 24 *, Sommatinese ** 23, Frigintini e Scicli 16, Vigor Gela 2. ** 2 gare in meno, * una gara in meno. (Foto Serradifalco Calcio)