In Promozione domenica di derby nisseno allo stadio “Antonio Alaimo” tra Serradifalco e Sommatinese

Nel campionato di Promozione. Con la Vigor Gela ormai retrocessa in prima categoria, a tenere banco è il derby tra le nissene Serradifalco e Sommatinese. Domenica alle 15 nello stadio “Antonio Alaimo” c’è aria di tutto esaurito in quanto si affronteranno due squadre che si sono già confrontate in tre occasioni: due volte in coppa Italia e una in campionato. Fin qui regna la parità tra Serradifalco e Sommatinese, dal momento che i falchetti hanno vinto il derby di ritorno di Coppa Italia 6-2, hanno pareggiato quello di andata 1-1 e hanno perso 5-1 il derby di andata in campionato giocato al “Peppe Tricoli”.

Le due squadre si presentano bene al derby. Meglio forse il Serradifalco, ma la Sommatinese qualche settimana fa ha battuto la terza della classe, la Gymnica Scordia, anche se la gara si dovrà ripetere per via di un errore commesso dall’arbitro nell’espellere un giocatore che non era stato in precedenza ammonito. Il Serradifalco, ormai salvo, con 31 punti non sembra avere particolari velleità di classifica. Stesso discorso per la Sommatinese che, con 23 punti, 2 partite da recuperare e 7 punti di vantaggio sulla zona play out sembrerebbe al sicuro da possibili sorprese.