In Prima categoria impresa del Real Gela che ha battuto 3-1 la vice capolista Cassibile; Accademia Mazzarinese ko

Nell’anticipo del campionato di Prima categoria, nel girone F, due anticipi di campionato. Il primo s’è chiuso con la bella affermazione del Real Gela che ha superato 3-1 il Cassibile. Non s’è trattato di una vittoria qualsiasi, ma di un successo ottenuto a spese della vice capolista che era a soli due punti dalla Barrese capolista del girone!

I gelesi hanno veramente dato vita ad una grandissima impresa, anche perché hanno realizzato le reti dei padroni di casa Caci, Riggio e Deoma. Un tris di marcature davvero irresistibile contro il quale la vice capolista ha contrapposto la rete di Germano, autore del momentaneo 1-1. Poi nella ripresa, i due gol di Riggio e Deoma a suggellare una vittoria davvero importante che rilancia la compagine gelese in chiave salvezza diretta.

Nell’altro anticipo, invece, niente da fare per l’Accademia Mazzarinese che ha perso 3-0 contro il Carlentini 7° in classifica. Protagonista del match per i padroni di casa è stato Giummarresi autore di una tripletta. L’Accademia Mazzarinese, a seguito di questa sconfitta è rimasta ferma in classifica a quota 19 venendo agganciata dal Real Gela.

E domenica 8 marzo c’è il match della terza nissena, il Riesi 2002 che affronterà in casa l’Azzurra Francofonte (ore 15). Un match, quello della squadra di Salvatore Sammartino, importante per la classifica. Un’eventuale vittoria del Riesi consentirebbe alla formazione giallorossa di salire a quota 24 in classifica allontanandosi dalla zona play out.