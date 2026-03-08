In Prima Categoria brilla la stella del Riesi 2002: batte 2-0 l’Azzurra Francofonte ed è 6° in classifica

Nel campionato di Prima Categoria, l’unica sfida domenicale in programma nel girone F delle Nissene ha visto la vittoria del Riesi 2002 sull’Azzurra Francofonte.
I riesini di Salvatore Sammartino si sono imposti 2-0 con una doppietta messa a segno da Salvatore Pirrello (nella foto) che, nell’occasione, si è dimostrato implacabile sotto porta al cospetto di una compagine arcigna come quella siracusana.
Il Riesi 2002, grazie a questa vittoria, s’è portato al sesto posto solitario in classifica con 24 punti. Una posizione certamente favorevole per i riesini del presidente Davide Schittino. In precedenza, negli anticipi del sabato, l’Accademia Mazzarinese aveva perso 3-0 contro il Carlentini, mentre il Real Gela aveva compiuto l’impresa di battere la vice capolista Cassibile 3-1.
Questa la classifica del girone F del campionato di Prima Categoria: Barrese 43, Cassibile 38, Casmenarum 36, Pozzallo 35, Don Bosco 30, Riesi 24, Carlentini 21, Accademia Mazzarinese, Ragusa Boys e Real Gela 19, Azzurra Francofonte 16, Città di Santa Croce 14.