In Eccellenza il Niscemi rimedia la seconda sconfitta di fila: al “Pontelongo” passa l’Atletico Catania Viagrande

Il Niscemi è stato sconfitto 0-1 dall’Atletico Catania Viagrande. Una battuta d’arresto che fa male alla squadra gialloverde che, in questo turno di campionato, sperava di riuscire a salire in classifica. Così non è stato per merito degli avversari e conseguente demerito dei niscemesi che non hanno saputo recuperare il gol di svantaggio segnato dopo 27 minuti di gioco da Viegas.

Un gol è bene dirlo che ha esaltato la forza dell’attaccante catanese, ma che al contempo ha fatto emergere qualche leggerezza evitabile in fase difensiva. Il Niscemi, in questo modo, dopo la sconfitta rimediata a Mazzarrone, è stato nuovamente sconfitto in una partita nella quale la squadra di casa pur esercitando una certa pressione, non è riuscita a concretizzare quanto di buono fatto nell’arco dei 90 minuti di gioco.

Il Niscemi è così rimasto fermo a quota 38 in classifica e domenica prossima, nella terzultima gara di campionato, se la vedrà fuori casa contro il Giarre impelagato in zona play out. Un match esterno non facile per un Niscemi chiamato a riscattare le due sconfitte consecutive subite in campionato.